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العشائر" تُعالج أكثر من 700 قضية خلال فبراير

07 آذار / مارس 2023 10:47

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غزة- وكالة الرأ ي

عالجت الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح، عبر لجانها المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة 777 قضية خلال فبراير.
 وأوضح تقرير صادر عن إدارة شؤون العشائر والإصلاح أن مكاتبها في المحافظات الخمسة عالجت مكاتب العشائر 777 قضية تقدم بها المواطنون، مشيرةً إلى أن القضايا المعالجة تنوعت بين مشاجرات، وقضايا مالية، وخلافات على أراضي، وحوادث ومشاكل عائلية، وقضايا قتل، وسرقات، وغيرها.
 ولفت التقرير إلى أن لجان الإصلاح في مُحافظة غزة عالجت خلال فروعها المنتشرة في المحافظة 288 قضية، في حين أنجزت لجان الإصلاح في محافظة الشمال 126 قضية، بدورها أنجزت لجان إصلاح خانيونس 137 قضية، بينما أنجز في محافظة رفح 141 قضية، ومحافظة الوسطى 85 قضية.

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