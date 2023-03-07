وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 6 إصابـات في 10 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية العشائر" تُعالج أكثر من 700 قضية خلال فبراير وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن" يشيد بقدرة الشباب على إدارة المشاريع بكفاءة عالية وكالة الرأي الفلسطينية " هارون " المرأة الفلسطينية درعٌ للمجتمع وعام 2023 لمناصرتها وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من 3 آلاف مولود جديد في قطاع غزة خلال فبراير وكالة الرأي الفلسطينية "هارون" ونقابة المهندسين الزراعيين تبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال والاوقاف تبحثان سبل عقد دورات في أحكام التلاوة وكالة الرأي الفلسطينية "تعليم الشمال "يعلن عن قرب افتتاح مكتبة مدرسية مركزية بالشمال وكالة الرأي الفلسطينية تطبيق واتس آب على أجهزة ويندوز يحصل على مميزات جديدة وكالة الرأي الفلسطينية 7طرق لحمايتك من الاحتيال عبر الإنترنت
أخبار » الأخبار الحكومية

"هندسة المتفجرات" تُحيِّد خطر قنبلة من مخلفات الاحتلال برفح

07 آذار / مارس 2023 10:57

71d63c84-b48a-4e28-b46b-b865d3d3411a
71d63c84-b48a-4e28-b46b-b865d3d3411a

غزة- وكالة الراي 

حيدت هندسة المتفجرات برفح، بالتعاون مع مؤسسة UNMAS الدولية ودائرة الشئون الفنية في الإدارة العامة للهندسة والأدلة الجنائية، خطر قنبلة مسقطة من نوع MK84 من باطن الأرض.

وقال مدير دائرة الهندسة والأدلة الجنائية في محافظة رفح المقدم سليم ماضي إن الحفر استمر على القنبلة ما يزيد عن 25 يومًا متواصلة.

وأوضح أن معلومات وردت لهندسة المتفجرات أن القنبلة غير منفجرة في منزل أحد المواطنين في منطقة البرازيل من مخلفات عدوان الاحتلال قبل عدة أشهر.

 وأفاد المقدم ماضي ان طواقم هندسة المتفجرات تحركت على الفور قامت لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة القنبلة، بالتعاون مع مؤسسة UNMAS الدولية ودائرة الشئون الفنية في الإدارة العامة للهندسة والأدلة الجنائية.

وأشار ماضي إلى شرطة هندسة المتفجرات تمكنت من نقلها إلى موقع الاتلاف الرئيسي تمهيدًا تحييد خطرها بشكل نهائي، وفقًا للإجراءات المتبعة.

ونبَّه المقدم ماضي المواطنين إلى ضرورة التبليغ عن أي جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال، مع ضرورة عدم التعامل معه، وترك الأمر لطواقم هندسة المتفجرات المتخصصة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة دار الارقم تكرم الفائزين في مشروع السرد القرآني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟