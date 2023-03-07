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مستشفى ناصر يشيد بجهود "مبادرة فلسطينيي اوروبا " في دعم القطاع الصحي

07 آذار / مارس 2023 11:19

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غزة- وكالة الرأي 
إستمرارً لمشاريعها ضمن حملة "جرحنا واحد" الاغاثية التي أطلقتها مبادرة فلسطينيي أوروبا للعمل الوطني في شهر مايو من العام 2021 والتي تهدف إلى دعم المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة بالأجهزة والمعدات الطبية أعلنت اللجنة الطبية التابعة للمبادرة عن تنفيذ مشروعها الرابع والذي تمثل بتوفير مستلزمات طبية عاجلة لجهاز تنظير القنوات المرارية ERCP في مستشفيات ناصر بخانيونس ومستشفى غزة الأوروبي جنوب القطاع.
بدوره ،تقدم الدكتور علاء الشاعر إستشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى ناصر بخانيونس بالشكر لأعضاء المبادرة على توفيرهم لتلك المستلزمات، وثمن دعمهم المستمر للقطاع الصحي الفلسطيني وتمنى إستمرار ذلك حتى يتم خدمة المريض الفلسطيني على أكمل وجه .
يذكر ان المبادرة قامت في مشاريع سابقة بتوفير عشرة أجهزة لمراقبة المؤشرات الحيوية للمرضى في أقسام العناية المركزة في مستشفيي "ناصر"و "الأوروبي" بخانيونس ومركز "وقف الواقفين" الطبي في بلدة "خزاعة" جنوبي قطاع غزة.
إضافة الى توفير أجهزة مونيتور طبية حديثة لقسم الطوارئ وجهاز التراساوند محمول للتصوير بالموجات فوق الصوتية لقسم جراحة الأوعية الدموية في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة
 

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