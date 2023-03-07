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التوجيه السياسي يفتتح برنامج "الريادة الشرطية الثاني" بخانيونس

07 آذار / مارس 2023 11:35

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غزة- وكالة الرأي 

افتتحت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة خانيونس، بالتعاون مع شرطة المحافظة دورة "الريادة الشرطية" للكوادر الشرطية بمشاركة 65 عنصراً وضباطًا من شرطة خانيونس مقسمين الى شعبتين، بواقع 20 ساعة تدريبية.

وشارك افتتاح الدورة المقدم عبد الرؤوف عبد الغفور مدير الهيئة في خانيونس، والمقدم حسام كلاب عن شرطة محافظة خانيونس، وكانت المحاضرة الأولى للكاتب والمحلل السياسي عبد الله العقاد بعنوان "الثوابت الفلسطينية".

وأوضح المقدم د. محمد الزيناتي مشرف برنامج الريادة الشرطية أن البرنامج يشمل على عدة محاور وموضوعات من بينها "المفاهيم الأمنية والشرطية، القيادة والإدارة، القدرة على اتخاذ القرار، العلاقة بين الشرطة والمجتمع".

كما وأشار الزيناتي إلى أن البرنامج يهدف الدورة إلى تعزيز المفاهيم الشرطية والأمنية، وتعزيز العلاقة بين الشرطة والمواطن، والمجتمع.

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