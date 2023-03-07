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"سلطة المياه" تطلق اعمالها بخصوص التحضيرات ليوم المياه العالمي

07 آذار / مارس 2023 12:09

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غزة- وكالة الرأي 
عقدت طواقم سلطة المياه وجودة البيئة اجتماع مع شركاء من دائرة الوعظ والارشاد في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية.
حيث شارك بالاجتماع عن سلطة المياه وجودة البيئة م .خالد أبو غالي مدير دائرة التوعية و م. احمد ابو مطر رئيس قسم التوعية البيئية بمشاركة كل من د . محمد السلقاوي و أ. نادية الغول من دائرة الوعظ والارشاد في وزارة الاوقاف.
في حين تم خلال اللقاء تم مناقشة تنفيذ خطبة موحدة في كافة مساجد قطاع غزة حول الوضع المائي في قطاع غزة وحول ترشيد استهلاك المياه.
من جانبه، اشاد د.يوسف ابراهيم رئيس سلطة المياه وجودة البيئة بالجهود المبذولة، مؤكدا على اهمية الشراكة مع الجمعيات و المؤسسات ذات العلاقة من اجل تنفيذ فعاليات ومبادرات توعوية تساهم في تحسين الواقع البيئي والمائي.
 

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