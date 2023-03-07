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بمناسبة يوم المرأة العالمي

"سلطة المياه " يكرّم الموظفات تقديرا لجهودهن

07 آذار / مارس 2023 12:29

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غزة- وكالة الرأي 
كرّم رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم الموظفات من كافة الأقسام والدوائر وذلك احتفاءً وتكريما لعطائهن بمناسبة يوم المرأة العالمي.

بدوره،  أشاد د.يوسف ابراهيم بالجهود المبذولة من قبل الموظفات، بالرغم من قلة الامكانيات المتوفرة إلا أن الانجازات تثبت مدى جدارتهن خلال الفترة الماضية، موضحاً أن يوم المرأة العالمي يعتبر بمثابة مناسبة عالمية لللاحتفاء بالمرأة التي تشمل كل الفئات وهي الأم والزوجة والأخت والابنة وبصلاحها يصلح المجتمع بأكمله.

في ذات السياق، عبّر مدير عام وحدة التخطيط والتوعية م.مازن البنا عن فخره بفئة الموظفات مشيدا بدورها على كافة الأصعدة سواء بداخل المؤسسة أو خارجها فهي تحاول أن تجمع بين مهامها بكل اجتهاد.

في حين، أفاد مدير عام وحدة مصادر المياه د.منذر سالم أن المرأة تمثل نصف المجتمع وتكريمها لا يقتصر على هذا اليوم فحسب بل يجب تكريمها دوما بحسن معاملتها وترقيتها في كافة المحافل.
وفي نهاية اللقاء، قدّمن الموظفات كامل شكرهن على هذه اللفتة الطيبة والكريمة.
 

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