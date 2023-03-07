"إصلاح وتأهيل الشمال" يُنظم يومًا ترفيهيًا للنزلاء وذويهم

غزة- وكالة الرأي

نظّم مركز إصلاح وتأهيل محافظة شمال غزة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ، حفلاً ترفيهياً للنزلاء وذويهم في ساحة المركز بعنوان "فرحتنا بجمعتنا" .

وأوضح مأمور مركز أبو عبيدة مقدم معين النمنم إن الهدف من تنظيم هذه الفعالية الترفيهية هو جمع النزلاء بذويهم وتغيير الأجواء الروتينية للنزلاء.

وشمل الحفل الترفيهي عديد الفقرات الحرة والمسرح والنشيد والألعاب الترفيهية التي شارك بها النزلاء مع أبنائهم وذويهم، حيث تم ذلك بالتعاون مع فرقة مركز نسمات الشباب التي تهتم برعاية النزلاء وذويهم والترفيه عنهم ودعمهم نفسياً واجتماعياً.

في الختام شكر النمنم كل من ساهم بإنجاح هذا الحفل الترفيهي والذي أثر معنوياً بشكل إيجابي على النزلاء وذويهم، منوها للتخطيط لتقديم العديد من الفعاليات الترفيهية المماثلة لنزلاء المركز خلال الأيام القادمة.