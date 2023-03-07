"الإرشاد المروري" يُنظم محاضرات توعوية لطلبة المدارس ورياض الأطفال

غزة- وكالة الرأي

نظمت دائرة الإرشاد والتدريب المروري في إدارة شرطة المرور والنجدة سلسلة محاضرات ولقاءات توعوية، استهدفت طلاب وطالبات عدد من المدارس ورياض الأطفال في محافظات قطاع غزة.

وأوضح مدير دائرة الإرشاد والتدريب المروري العقيد أشرف أبو عربية أن الأسبوع الماضي شهد تنظيم وعقد 168 محاضرةً متنوعة في التوعية المرورية والسلامة على الطريق، شملت 12 مدرسة، و34 روضة أطفال.

وذكر العقيد أبو عربية أن المحاضرات شملت التدريب الميداني لكافة الطلاب والطالبات على كيفية قطع الطريق بشكل آمن والتعريف بإشارات المرور الضوئية وممرات المشاة على الطريق.

ولفت العقيد أبو عربية إلى أنه استفاد من مجموع اللقاءات والمحاضرات التوعوية نحو 8215 طالب وطالبة على مدار الأسبوع الماضي.