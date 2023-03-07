التنمية الاجتماعية تنفذ يوم ترفيهي بعنوان" فرحتنا بجمعتنا "

غزة- وكالة الرأي

نفذت الإدارة العامة لشؤون الأسرة والمرأة - دائرة الأسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية يوم ترفيهي بعنوان "فرحتنا بجمعتنا" لأطفال نزلاء مركز إصلاح وتأهيل أبو عبيدة بالتعاون مع الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية والأمن الوطني ومركز نسمات الشبابي.

وتخلل اليوم الترفيهي أنشطة ترفيهية ومسابقات شملت الأطفال مع أولياء أمورهم، وسط أجواء صديقة وآمنة للطفل، وذلك بهدف لم شمل الأسر وتعزيز تماسكها الاجتماعي، مما يساهم في تعزيز وحدة وتماسك المجتمع الغزي.

وقدمت أ. غزالة نصير مرشدة حماية الطفولة في المحافظة شكرها لكل من ساهم في نجاح هذا اليوم الترفيهي، مؤكدة اهتمام الوزارة في استمرار مثل هذه الأنشطة لهؤلاء الأطفال وذويهم، وانه سيتم الاستمرار بتنفيذ أنشطة مماثلة لأطفال نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل في المحافظات الأخرى.

