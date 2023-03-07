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" الأغا" يتفقّد مدرسة الأوقاف الشرعية للبنات بخان يونس

07 آذار / مارس 2023 01:12

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غزة- وكالة الراي 
تفقّد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا المدرسة الشرعية للبنات بمحافظة خان يونس؛ وذلك للاطلاع على سير العمل، وتهنئة مديرة المدرسة أ. سهيلة أبو خاطر بمنصبها الجديد، بحضور مدير عام وحدة التعليم الشرعي د. كفاح الرملي ومدير دائرة المدارس الشرعية أ. عبد السلام قوصة.
وخلال كلمته هنّأ الأغا (أبو خاطر) بمنصبها الجديد، منوهًا بأن الآمال منعقدة لإحداث المزيد من التطور والتجويد في المدرسة و الارتقاء بها، راجيًا أن تكون روح التعاون والفريق الواحد بين الكادر التعليمي هي المحرك باتجاه تحقيق هذا الهدف.
وأكّد الأغا أن التوجه لدى وزارته هو المضي نحو الانتشار، وإنشاء مدارس شرعية في باقي محافظات قطاع غزة، حتى تكون حاضنة للموهوبين والمبدعين، داعيًا إلى تكثيف الجهود؛ من أجل إيجاد جيل مفكر ورسالي يبني الأمة، ويعيد لها مكانتها الحقيقية.
وشدّد الأغا على ضرورة التركيز على القيمة والفكرة والخُلق في العملية التعليمية، وأن تكون مدارس الأوقاف متميزة عن غيرها من خلال امتلاك نقاط القوة، وأن تكون مهوى أفئدة الطالبين للعلم، متوجهًا بالشكر للمعلمات في مدرسة البنات الشرعية على جهودهنّ الطيبة.
 

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