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"الأوقاف "تكرّم المشاركات في مسابقة واعظة المستقبل

07 آذار / مارس 2023 01:39

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غزة- وكالة الراي 

كرّمت الإدارة العامة للدعوة والإرشاد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية الطالبات المشاركات في مسابقة (واعظة المستقبل)، وذلك خلال حفل اختتام المسابقة الذي نظّمته في قاعة القدس بمقر الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك بحضور وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا، ومدير عام الدعوة والإرشاد أ. أمير أبو العمرين، ومدير الدعوة والإرشاد/إناث أ. نادية الغول، ومدير مديرية التربية والتعليم غرب غزة أ. حمدي الدلو، ومشرفي المسابقة، وذوي المحتفى بهم.

بدوره،  أكّد الأغا على أهمية تضافر الجهود من أجل حماية أجيالنا وأبنائنا، وتحصينهم من المهالك، والأخذ بأبنائنا إلى طريق الخير، منوهًا بأن الاطمئنان على مستقبلنا يأتي من خلال متابعة أبنائنا وتربيتهم تربيةً صالحة.

وقال: "إن الصراع على الجيل منذ القدم حتى اليوم، وذلك يدفعنا إلى أن نبقى متيقّظين؛ لمواجهة الأفكار والتصرفات الهدامة"، مبينًا أن الإيمان والثقة بالله بوابة أساسية للتأثير في السلوكيات المنحرفة، وإعادة توجيهها نحو التصرفات الأخلاقية المنضبطة.

من جهته، أوضح أبو العمرين أن المسابقة تأتي تعزيزًا وغرسًا للقيم والأخلاق الكريمة، وتوعيةً للجيل منذ صغرهم على الهدى والبصيرة، من خلال التوعية بالحكمة، والكلمة الحسنة، وإحداث اختراق جوهري في ملف الدعوة والإرشاد.

من جانبه، دعا الدلو إلى احتضان الفتيات المشاركات في المسابقة، والتوجيه المستمر لهن؛ ليبقى أثر المسابقة حاضرًا، مشيدًا بجهود الأوقاف في نشر الفضائل الحميدة، ومساهمتها في بناء المجتمع على المبادئ والمفاهيم الإسلامية.
 

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