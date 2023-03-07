"وزارة الاتصالات" تشيد بدور النيابة العامة في مواكبة التحوّل الرقمي الحكومي

غزة- وكالة الراي

أشاد م. سهيل مدوخ وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدور الذي تقوم به النيابة العامة في مواكبة مرحلة التحوّل الرقمي الحكومي

جاء ذلك خلال حفل نظمته النيابة العامة لتكريم الفريق المشترك لتطوير تطبيق العدالة الجنائية الذي يجمع مطورين من وحدة تطوير البرمجيات الحكومية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودائرة الحاسوب بالنيابة العامة.

كما وحضر التكريم النائب العام د. محمد النحال، ورئيس ديوان النائب العام المستشار حسني الهباش، ومدير عام النيابة العامة د. ماهر المصري، ومدير دائرة الحاسوب في النيابة العامة م. رابحة القهوجي.

وأكد م. سهيل مدوخ حرص النيابة العامة الدائم في رقمنة الملفات والإجراءات العدلية؛ وصولاً إلى تصفير الملفات الورقية بشكل كامل؛ لحفظ حقوق المواطنين، وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة.

وأشار أن هذا التكريم للمشرفِين على تطوير تطبيق العدالة الجنائية يأتي تتويجاً وتقديراً لجهودهم في تعزيز التحوّل الرقمي في النيابة العامة من خلال تطوير تطبيق العدالة الجنائية.

من جانبه أكد د. محمد النحال النائب العام أن النيابة العامة تسعى بكل طاقتها وبكامل إرادتها نحو التحوّل الرقمي الشامل، والذي يُضفي طابع الانضباط والدقة على جميع أعمالها، وفي كافة أروقتها ،مبيناً أن من أوّل ركائز النيابة العامة من التحول الرقمي هو سرعة إنجاز كافة المعاملات والتخفيف عن المواطنين في إتمام معاملاتهم.

وأوضح أن النيابة العامة تعمل على مواكبة التطوّر الرقمي والحداثة الإلكترونية العالمية، وأنها تسير بخُطىً ثابتة ومتوازنة في هذا الإطار؛ وصولاً إلى وصول العدالة إلى مستحقّيها بأفضل وأسرع وأدق الوسائل العصرية.

