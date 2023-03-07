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الاقتصاد: تنظم جولات تفقدية على مقالع الرمال في محافظات قطاع غزة

07 آذار / مارس 2023 01:51

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غزة- وكالة الرأي 
نظمت المديرية العامة للمصادر والموارد الطبيعية في وزارة الاقتصاد الوطني جولات تفقدية على مقالع الرمال في محافظات قطاع غزة.

وشملت الجولات التفقدية التي شارك فيها مدير عام المديرية العامة للمصادر والموارد الطبيعية أ. رامي أبو الريش، مقالع الرمال في محافظات رفح وخانيونس والوسطى.

وأكد أبو الريش، أن جهود الوزارة مستمرة في توفير الرمال للمجتمع المدني والقطاع الخاص وللمواطنين، وتتابع بشكل دائم مناسيب الرمال في المقالع.

وأوضح أبو الريش أن الجولات تأتي في إطار زيارات المحافظات للإطلاع على سير العمل ومعالجة المشكلات التى تعترض العمل دون عقبات وبما تقتضيه المصلحة العامة، مؤكدا على ملاحقة المتجاوزين والمخالفين لتعليمات الوزارة بما يخص مقالع الرمال ومحاسبتهم قانونياً.
 

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