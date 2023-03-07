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"الشباب والثقافة" توَّقع عقود تنفيذ المبادرات الثقافية لعام 2023

07 آذار / مارس 2023 01:56

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غزة- وكالة الراي 
وقعت الهيئة العامة للشباب والثقافة، اليوم الثلاثاء ، عقود تنفيذ المبادرات الفائزة ضمن مشروع المبادرات الثقافية للعام 2023 والذي تنفذه بالتعاون مع المركز الثقافي الماليزي.
وجرت مراسم التوقيع في مقر الهيئة بمدينة غزة، بحضور رئيس الهيئة أحمد محيسن، والمدير العام للعمل الأهلي والآداب الأستاذ سامي أبو وطفة، والمدير العام للفنون والتراث والمكتبات الأستاذ عاطف عسقول، ومدير المركز الثقافي الماليزي الأستاذ شادي سالم، إضافة إلى رؤساء الجمعيات والمراكز الثقافية.
بدوره، هنأ محيسن الجمعيات والمراكز الثقافية التي تم اختيارها لتنفيذ مبادراتها، مؤكدًا أن مشروع المبادرات الثقافية يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة للنهوض بالمشهد الثقافي الفلسطيني، ودعم الجمعيات والمراكز الثقافية وتشجيعها لتطوير قدراتها والارتقاء بأنشطتها وبرامجها من خلال تنفيذ مبادرات ثقافية إبداعية نوعية تخدم الثقافة الفلسطينية وتعزز انتشارها ودورها المؤثر في المجتمع.
 وأشار محيسن إلى أن الهيئة استقبلت (44) مقترحًا لمبادرات ثقافية تقدمت بها الجمعيات والمراكز الثقافية، وتم إجراء عمليات فرز ودراسة وتقييم ومقابلات لاختيار أفضل المبادرات التي تتوافق مع معايير المشروع وتحقق أهدافه، لافتًا إلى أنه تمت مراعاة مجالات المبادرات وتوزيعها الجغرافي، إضافة إلى استدامتها وأثرها على المجتمع.
يذكر أن لجنة التقييم اختارت (13) مبادرة ثقافية وهي على النحو التالي: مبادرة أزاهير تنفيذ مركز البوصلة الثقافي، مبادرة تناغم الحواس تنفيذ مركز كيان الثقافي، مبادرة ماليزيا في عيون الفنانين التشكيليين تنفيذ المركز الفلسطيني للثقافة والابداع، مبادرة حدوتة فلسطينية تنفيذ مؤسسة المداد للثقافة والعلوم، ومبادرة ستاند أب كوميدي تنفيذ رابطة الفنانين، ومبادرة المسرح الجامعي تنفيذ مؤسسة إحياء التراث وتنمية الإبداع، ومبادرة ألوان المخيم تنفيذ جمعية مركز غزة للثقافة والفنون، مبادرة شاعر العودة تنفيذ مركز العلم والثقافة، مبادرة باتريوشكا غزاوية تنفيذ مركز المودة الثقافي، مبادرة نحن أبناء القدس تنفيذ مركز ابن العربي للثقافة والنشر، مبادرة موهبتي سر نجاحي تنفيذ مركز الحروف الذهبية، مبادرة فتيات على طريق التحرير تنفيذ جمعية فتيات الغد، ومبادرة صناعة السينما الرقمية تنفيذ مركز ملتقى الفيلم الفلسطيني.
 

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