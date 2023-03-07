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ورشة لمناقشة فرص الاستفادة من "الحمأة المعالجة" بالزراعة

07 آذار / مارس 2023 01:57

وكيل وزارة الزراعة أيمن اليازوري
وكيل وزارة الزراعة أيمن اليازوري

غزة - وكالة الرأي :

عقدت وزارة الزراعة في غزة، ورشة عمل للحديث عن فرص الاستفادة من "الحمأة المعالجة" الناتجة عن محطات الصرف الصحي، في الزراعة.

وقال وكيل وزارة الزراعة أيمن اليازوري لـ"الرأي" إن الورشة تناولت بعض الأوراق العلمية لبحث محاولات جعل الحمأة الصلبة مورد حقيقي لدعم القطاع الزراعي وتحسين خصائص التربة الزراعية.

وذكر أن القطاع يستورد شهرياً قرابة 2000 طن من الأسمدة، من جانب الاحتلال أكثر من ثلثيها أسمدة عضوية، وقد توفر الحمأة الصلبة بديلاً إذا أحسنا استثمارها مع الاخذ بالاحتياطات.

وأكد أن وزارة الزراعة ليست معنية بتلويث المياه الجوفية والتربة، وأنها معنية بالتعامل مع هذه المسألة بدراسة حقيقية تقودنا إلى استثمار هذا المورد بشكل آمن ونافع.

بدوره قال مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل منزل شبلاق، إنه تم انشاء ثلاث محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي بغزة، تعتبر الأضخم في فلسطين والأكثر تقنية وتقدم.

ولفت إلى أنه حالياً يعاد استخدام مياه الصرف الصحي في بعض المناطق المتاح لها الاستخدام الزرعي، والأن يتم العمل على إيجاد حلول للاستفادة من الحمئة وإعادة تدويها للاستخدام في القطاع الزراعي.

أما المدير التنفيذي لمجلس النفايات الصلبة في قطاع غزة عبد الرحيم أبو القمبز، فأوضح أن مادة "الحمأة" شبه صلبة والمحتوى العضوي بها مرتفع جداً وتحتوي عدد من العناصر التي تمكننا من تحويلها إلى سماد يتم الاستفادة منه.

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