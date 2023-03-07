الأمين العام لمجلس الوزراء يفتتح "المعرض التقني 2023"

غزة - وكالة الرأي:

افتتح الأمين العام لمجلس الوزراء م. سهيل مدوخ، اليوم الثلاثاء، فعاليات "المعرض التقني الثاني 2023" الذي تنظّمه وزارة التربية والتعليم العالي في قاعة منتجع "الشاليهات" غربي مدينة غزة، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت ووكيل التعليم العالي د. إبراهيم القدرة والوكلاء المساعدون والمدراء العامون في الوزارة، ومدراء وممثلو المؤسسات التعليمية الشريكة.

وأشاد مدوخ، في كلمة له خلال الاحتفال، بجهود وزارة التربية والتعليم العالي بالنهوض بواقع التعليم التقني في قطاع غزة على تعدّد مجالاته وتنوّعها، وتحقيق إنجازات ملموسة وجليّة في مختلف جوانبه، وتوجيه الطلبة نحو اكتشاف قدراتهم ومهاراتهم واستثمار طاقاتهم وإثبات جدارتهم في مختلف التخصصات والأعمال وريادتها.

وأضاف "نلتقي اليوم في هذا المعرض لنطّلع عن كثب على مخرجات 100 مشروع إبداعي طموح، وضع أفكارها ونفّذها نخبة من الطلبة المتميّزين والمبدعين الذين انتصروا وينتصرون على كل المعيقات والصعاب".

واعتبر أنّ تنظيم المعرض التقني للعام الثاني على التوالي يعكس مدى الجودة والجدارة والريادة التي وصل إليها التعليم التقني في قطاع غزة، ومدى مواكبة الطلبة وتفوّقهم في تصميم وبرمجة التطبيقات وتطوير الحلول التقنية، برغم المعيقات الجمّة الناجمة عن الحصار والاحتلال.

وأكّد أمين عام مجلس الوزراء على أنّ لجنة متابعة العمل الحكومي وضعت استراتيجية للنهوض بقطاع التعليم في جميع المجالات التعليمية والإدارية والفنية والتقنية.

وجدّد مدوخ التأكيد على جاهزية مختلف الوزارات والمؤسسات الحكوميةِ احتضان جميعِ العقول والمواهب الواعِدة وتنفيذِ المشاريع الرائدة التي تعودِ بالنفعِ على أهلنا، مباركًا لوزارة التربية والتعليم تدشين المعرض، ومباركًا جهود المؤسسات التعليمية الشريكة والطلبة على ابتكاراتهم وإبداعاتهم وعطائهم.