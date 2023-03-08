وكالة الرأي الفلسطينية بيوم المرأة العالمي .. وزارة الأسرى: 29 أسيرة بسجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس وكالة الرأي الفلسطينية إضراب شامل بالضفة حدادًا على شهداء جنين وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية بأسواق غزة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية أسعار العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية "القسام" تدعو لتصعيد المقاومة المسلحة في وجه الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية بلدية رفح تنهي أعمال توسعة شارع عكا "روحي صبح" وتعبيده وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى يواصلون العصيان بسجون الاحتلال لليوم الـ 23 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بالضفة
أخبار » الأخبار الحكومية

بيومها العالمي .. "شؤون المرأة" تستعرض واقع المرأة الفلسطينية

08 آذار / مارس 2023 09:42

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزةوكالة الرأي:

استعرضت وزارة شؤون المرأة في غزة، واقع المرأة الفلسطينية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من آذار من كل عام.

وهنأت الوزارة في بيان لها، المرأة الفلسطينية في كل ربوع فلسطين في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل وقطاع غزة والمنافي والشتات بهذه المناسبة، كما هنأت المرأة في العالم العربي والإسلامي وفي كل أنحاء الشعوب الحرة في العالم.

وحيّت صمود المرأة الفلسطينية وتضحياتها وثباتها بجائب شقائقهن من الرجال في مقاومة المحتل الغاصب، وشدت على أيدي الأسيرات المناضلات في سجون الاحتلال في معركتهن لنيل حريتهن عما قريب.

وقالت الوزارة: "تودع المرأة الفلسطينية الأب والابن والزوج والأخ، شهداء في سبيل الدفاع عن كرامة الشعب الفلسطيني والتحرر من الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، الذي يواصل كل أشكال الجرائم والمجازر المنظمة، والتي كان آخرها في جنين ونابلس".

ودعت لمناصرة المرأة الفلسطينية بكل الأشكال والسبل، مشيرةً إلى أنها أطلقت على 2023 عام مناصرة المرأة الفلسطينية.

وفي استعراض لواقع المرأة الفلسطينية، ذكرت الوزارة، أن نسبة الإناث في فلسطين بلغت 49%، فيما تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية بحق النساء الفلسطينيات، حيث بلغ عدد الشهيدات في فلسطين 18، عدد النساء اللواتي تعرضن للاعتقال في فلسطين 172، أما عدد الأسيرات في سجون الاحتلال فهو 29 أسيرة.

وأشارت إلى أن معدل إتمام النساء للمرحلة الثانوية الدنيا 97% وفي العليا 78%، الابتدائي 99%، فيما بلغت نسبة الطالبات الملتحقات في مؤسسات التعليم العالي من مجموع اجمالي الملتحقين في فلسطين %62، ونسبة الإناث الملتحقات بتخصص تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من اجمالي الملتحقين بهذا التخصص 41%، ونسبة الملتحقات بتخصص العلوم والرياضيات والإحصاء من إجمالي الملتحقين بهذا التخصص 72%.

وبما يخص المرأة الفلسطينية في العمل، أوضحت الوزارة، أن مساهمة النساء في القطاع العام في الضفة بلغت 48% وغزة 36.5%، بينما بلغت مشاركة المرأة في برامج التشغيل المؤقت لعام 2022 حسب وزارة العمل بغزة 35%، ونسبة معيلات الأسر من النساء في فلسطين 12%.

وبشأن حالات الطلاق من عقود الزواج في نفس العام، بينت أن نسبة الطلاق من زواج 2022 في غزة 5.2%، فيما بلغ معدل انخفاض نسبة الطلاق من نفس العام لعام 2022م عن عام 2021 هو 0.1 %.

وحول مشاركة المرأة في صنع القرار في قطاع غزة، قالت الوزارة، إن عدد القضاة ووكلاء النيابة من النساء في غزة 8، وعدد النساء من درجة مدير عام في القطاع العام 14، ووكيل مساعد في القطاع العام 1.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة دار الارقم تكرم الفائزين في مشروع السرد القرآني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟