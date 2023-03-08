بيومها العالمي .. "شؤون المرأة" تستعرض واقع المرأة الفلسطينية

غزة – وكالة الرأي:

استعرضت وزارة شؤون المرأة في غزة، واقع المرأة الفلسطينية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من آذار من كل عام.

وهنأت الوزارة في بيان لها، المرأة الفلسطينية في كل ربوع فلسطين في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل وقطاع غزة والمنافي والشتات بهذه المناسبة، كما هنأت المرأة في العالم العربي والإسلامي وفي كل أنحاء الشعوب الحرة في العالم.

وحيّت صمود المرأة الفلسطينية وتضحياتها وثباتها بجائب شقائقهن من الرجال في مقاومة المحتل الغاصب، وشدت على أيدي الأسيرات المناضلات في سجون الاحتلال في معركتهن لنيل حريتهن عما قريب.

وقالت الوزارة: "تودع المرأة الفلسطينية الأب والابن والزوج والأخ، شهداء في سبيل الدفاع عن كرامة الشعب الفلسطيني والتحرر من الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، الذي يواصل كل أشكال الجرائم والمجازر المنظمة، والتي كان آخرها في جنين ونابلس".

ودعت لمناصرة المرأة الفلسطينية بكل الأشكال والسبل، مشيرةً إلى أنها أطلقت على 2023 عام مناصرة المرأة الفلسطينية.

وفي استعراض لواقع المرأة الفلسطينية، ذكرت الوزارة، أن نسبة الإناث في فلسطين بلغت 49%، فيما تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية بحق النساء الفلسطينيات، حيث بلغ عدد الشهيدات في فلسطين 18، عدد النساء اللواتي تعرضن للاعتقال في فلسطين 172، أما عدد الأسيرات في سجون الاحتلال فهو 29 أسيرة.

وأشارت إلى أن معدل إتمام النساء للمرحلة الثانوية الدنيا 97% وفي العليا 78%، الابتدائي 99%، فيما بلغت نسبة الطالبات الملتحقات في مؤسسات التعليم العالي من مجموع اجمالي الملتحقين في فلسطين %62، ونسبة الإناث الملتحقات بتخصص تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من اجمالي الملتحقين بهذا التخصص 41%، ونسبة الملتحقات بتخصص العلوم والرياضيات والإحصاء من إجمالي الملتحقين بهذا التخصص 72%.

وبما يخص المرأة الفلسطينية في العمل، أوضحت الوزارة، أن مساهمة النساء في القطاع العام في الضفة بلغت 48% وغزة 36.5%، بينما بلغت مشاركة المرأة في برامج التشغيل المؤقت لعام 2022 حسب وزارة العمل بغزة 35%، ونسبة معيلات الأسر من النساء في فلسطين 12%.

وبشأن حالات الطلاق من عقود الزواج في نفس العام، بينت أن نسبة الطلاق من زواج 2022 في غزة 5.2%، فيما بلغ معدل انخفاض نسبة الطلاق من نفس العام لعام 2022م عن عام 2021 هو 0.1 %.

وحول مشاركة المرأة في صنع القرار في قطاع غزة، قالت الوزارة، إن عدد القضاة ووكلاء النيابة من النساء في غزة 8، وعدد النساء من درجة مدير عام في القطاع العام 14، ووكيل مساعد في القطاع العام 1.