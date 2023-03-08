"الأحوال المدنية" تُنجز أكثر من 25 ألف معاملة خلال فبراير

غزة – وكالة الرأي:

أنجزت الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية -الشق المدني 25 ألف و159 معاملة للمواطنين خلال شهر فبراير، وذلك عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة في محافظات قطاع غزة.

وأوضحت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية أنها انجزت في مقرها المركزي ألف و74 معاملة أحوال مدنية.

بينما انجزت الإدارة عبر فروعها بالمحافظات 15 ألف و617 بطاقات هوية توزعت بين (بطاقات هوية شخصية أولى - ملاحق بطاقة هوية - تغيير حالة اجتماعية - تغير عنوان -بدل فاقد – بالية – بطاقة تعريف – ملاحق بطاقة التعريف).

وفيما يتعلق معاملات المواليد والوفيات بالمحافظات فقد بلغت 7 آلاف و915 معاملة، شملت "تسجيل مولود بالداخل -تسجيل مولود بالخارج، شهادة ميلاد ثانية، تسجيل حالة وفاة، شهادة وفاه ثانية، استبدال شهادة ميلاد، شهادة ميلاد-وفاة مغتربين، سجل سكاني".

فيما سلمت الأحوال المدنية 553 معاملة في فروعها المنتشرة في المحافظات تنوعت بين (تصحيح أحوال مدنية- إفادات - إعادة قيد) خلال فبراير المنصرم.