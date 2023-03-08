وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 4 إصابات بـ 7 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية نقابة الموظفين تطالب بحفظ حقوق الموظفات وكالة الرأي الفلسطينية إحصائية عمل وزارة المالية على المعابر أمس وكالة الرأي الفلسطينية بيومها العالمي .. "شؤون المرأة" تستعرض واقع المرأة الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية بيوم المرأة العالمي .. وزارة الأسرى: 29 أسيرة بسجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس وكالة الرأي الفلسطينية إضراب شامل بالضفة حدادًا على شهداء جنين وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية بأسواق غزة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية أسعار العملات مقابل الشيقل
أخبار » الأخبار الحكومية

"الأحوال المدنية" تُنجز أكثر من 25 ألف معاملة خلال فبراير

08 آذار / مارس 2023 11:08

غزةوكالة الرأي:

أنجزت الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية -الشق المدني 25 ألف و159 معاملة للمواطنين خلال شهر فبراير، وذلك عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة في محافظات قطاع غزة.

  وأوضحت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية أنها انجزت في مقرها المركزي ألف و74 معاملة أحوال مدنية.  

بينما انجزت الإدارة عبر فروعها بالمحافظات 15 ألف و617 بطاقات هوية توزعت بين (بطاقات هوية شخصية أولى - ملاحق بطاقة هوية - تغيير حالة اجتماعية - تغير عنوان -بدل فاقد – بالية – بطاقة تعريف – ملاحق بطاقة التعريف).

وفيما يتعلق معاملات المواليد والوفيات بالمحافظات فقد بلغت 7 آلاف و915 معاملة، شملت "تسجيل مولود بالداخل -تسجيل مولود بالخارج، شهادة ميلاد ثانية، تسجيل حالة وفاة، شهادة وفاه ثانية، استبدال شهادة ميلاد، شهادة ميلاد-وفاة مغتربين، سجل سكاني".

فيما سلمت الأحوال المدنية 553 معاملة في فروعها المنتشرة في المحافظات تنوعت بين (تصحيح أحوال مدنية- إفادات - إعادة قيد) خلال فبراير المنصرم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة دار الارقم تكرم الفائزين في مشروع السرد القرآني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟