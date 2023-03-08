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استعداداً لشهر رمضان.. "الاقتصاد" تنظم جولة ميدانية للمصانع الغذائية والبلاستيكية

08 آذار / مارس 2023 08:38

غزة - وكالة الرأي:

نظمت الإدارة العامة للصناعة بوزارة الاقتصاد الوطني جولات ميدانية على مصانع المواد الغذائية والبلاستيكية بمحافظة الوسطى.

وشملت الجولة زيارة مصنع التحرير للصناعات الغذائية، وشركة الرديسي للبلاستيك، وشركة زيتونة لتعبئة وتصنيع المخللات والمواد الغذائية.

وتأتي الزيارات في إطار متابعة استعدادات المصانع والشركات لشهر رمضان المبارك.

وقال مدير عام الصناعة م. جمال مطر، إن الجولات تأتي لمتابعة عمل المصانع والتأكد من سلامة خطوط وعملية الإنتاج، والتأكيد على أصحاب المصانع ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير الفلسطينية لهذه الصناعات، والتأكد من مدى جهوزية المصانع من ناحية الطاقة الإنتاجية ونوعية وجودة الأصناف المصنعة وكذلك مدى توفر مدخلات الإنتاج.

وبين مطر أن وزارة الاقتصاد الوطني تعمل على حماية ودعم المنتج الوطني ليكون الخيار الأول للمستهلك.
 

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