"شؤون المرأة" و" التعليم" يعقدان اللقاء التفاكري الثالث لحماية طالبات الثانوية

غزة - وكالة الرأي:

عقدت وزارة شؤون المرأة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، اللقاء التفاكري الثالث في مديرية شمال قطاع غزة، وذلك ضمن سبعة لقاءات مقررة خلال شهر الجاري.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن فعاليات بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، حيث حضر اللقاء الذي عقد في مدينة غزة، أ. موسى شهاب المدير الفني للمديرية، أ. رائد الرن مسير قسم الإرشاد، أ. ماجد المدهون مشرف التربية الخاصة، د. رنان الأشقر مديرة مركز التدريب، فيما حضره من وزارة شؤون المرأة أ. وفاء أبو ميري ولفيف من موظفي الوزارة.

وتهدف اللقاءات التفاكرية، لتطوير وتجويد آليات الوقاية والحماية للفتيات الناجيات من العنف في المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية، حيث تستهدف اللقاءات المديرات والمرشدات في المدارس التابعة لمديريات قطاع غزة.

وتسعى وزارة شؤون المرأة إلى النهوض بالمرأة الفلسطينية وتمكينها وتعزيز مقومات الصمود لديها من خلال استراتيجيات الوزارة الخاصة والاستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية التي تتكامل مع أجندة السياسات الوطنية، بما يكفل دور فاعل ومؤثر للمرأة وخاصة في دعم البناء الاجتماعي والدور الرائد في الحفاظ على الهوية الفلسطينية والرؤية الوطنية التي تقود إلى الاستقلال.