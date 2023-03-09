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كلية الدعوة الإسلامية تُكرّم طلاب امتياز الفصل الأول من دبلوم الدراسات

09 آذار / مارس 2023 09:23

كلية الدعوة الإسلامية تُكرّم طلاب امتياز الفصل الأول من دبلوم الدراسات
كلية الدعوة الإسلامية تُكرّم طلاب امتياز الفصل الأول من دبلوم الدراسات

خانيونس- وكالة الرأي:

كرّمت كلية الدعوة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية الطلاب الحاصلين على درجة الامتياز في الفصل الدراسي الأول من دبلوم الدراسات الإسلامية المسائي، الذي تستضيفه محافظة خان يونس في مدرسة فرحانة الثانوية للبنات.

وحضر حفل التكريم عميد كلية الدعوة د. عبدالله أبو عليان، ومدير أوقاف خان يونس د. محمد الغلبان، ومشرف الدبلوم د. محمد عبد الغفور، ورئيس قسم المساجد د. سامي أبو هداف، ولفيف من المحاضرين، والطلاب الملتحقين بالدبلوم.

وخلال كلمته قال أبو عليان: "إنها لحظات سعيدة ونحن نقف اليوم أمام نخبة من الطلبة الملتحقين بدبلوم الدراسات الإسلامية المسائي، ونخبة من خيرة القامات التدريسية أيضًا"، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يمثل نجاحًا لمشروع ريادي متمثل بإقامة أول دبلوم تابع لكلية الدعوة على أرض محافظة خان يونس.

ودعا أبو عليان طلاب الدبلوم إلى الاجتهاد، واستثمار علمهم الذي تعلموه في ميدان الدعوة والإرشاد، منوهًا أن نجاح الكلية هو نجاح في ميدان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

بدوره أعرب الغلبان عن سعادته بنجاح الفصل الأول من دبلوم الدراسات الإسلامية في خان يونس، والذي تكلّل اليوم بتكريم ثلة من الطلاب المتميزين، مؤكدًا على دور كلية الدعوة ووزارة الأوقاف ووزارة التربية التعليم في إنجاز هذا المشروع التعليمي الريادي، وتذليل جميع العقبات أمام إقامته، راجيًا أن يكون التكريم القادم في فرع مستقل للكلية على أرض خان يونس.

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