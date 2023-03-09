"التعليم" تختتم بطولة كرة الطائرة للمرحلتين الأساسية العليا والثانوية للبنات

غزة - وكالة الرأي:

اختتمت مديرية التربية والتعليم في غرب غزة بطولة كرة الطائرة المركزية للمرحلتين الأساسية العليا والثانوية للبنات، وذلك بقاعة نادي الصداقة الرياضية.

جاء ذلك بحضور مدير التربية والتعليم أ. حمدي الدلو، ومدير الدائرة الفنية د. جواد الشيخ خليل، ومدير الدائرة الإدارية د. خالد المزين، ورئيس قسم الإشراف التربوي أ. فلاح الترك، ومُسير قسم الأنشطة أ. محمد كباجة، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام أ. تامر النمرة، ولفيف من معلمات التربية الرياضية في مدارس غرب غزة.

وأكد الدلو أن المسابقة تهدف إلى رفع الروح التنافسية عند الطالبات، مشيراً إلى حرص المديرية على تنفيذ الأنشطة التربوية والرياضية والاهتمام بمواهب الطلبة وتنميتها ورعايتها. وعلى صعيد المرحلة الثانوية فقد تأهل فريقا مدرسة النصر النموذجية الخاصة الثانوية؛ ومدرسة عرفات الثانوية للبنات للمرحلة النهائية وقد حصلت الأخيرة على المركز الأول في البطولة.

أما على صعيد المرحلة الأساسية فقد وصل فريقا مدرسة النصر النموذجية الخاصة الأساسية ومدرسة حسن سلامة الأساسية وحصلت مدرسة النصر على المركز الأول.

وهنأ الدلو الفرق الفائزة في المسابقة، مقدماً لهم الكؤوس والميداليات على فوزهم بالمباراة، مشيداً بالأخلاق الرياضية والالتزام بالمبادئ العامة في البطولة، موضحاً أن السلوك الرياضي المنضبط هو ترجمة للعملية التعليمية والتربوية واهتمام المعلمين بالسلوك الإيجابي.

وشهدت المنافسة الشديدة بين الفرق المشاركة وتم تكريم الفرق الفائزة والمتأهلة للمراحل النهائية في حفل ختام البطولة.