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"سكيك" يطلع مؤسسة أنيرا على واقع خدمات السرطات المقدمة للمرضى

09 آذار / مارس 2023 10:27

" سكيك" يطلع مؤسسة أنيرا على واقع خدمات السرطات المقدمة للمرضى

غزة - وكالة الرأي

أكد مدير عام مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني د. صبحي سكيك، على أهمية التعاون المشترك مع مؤسسة "أنيرا"  بهدف خدمة  فئة مرضى السرطان في قطاع غزة.

جاء ذلك، خلال استقباله وفداً من مؤسسة أنيرا ، وضم الوفد د. مصطفى الغصين مدير برنامج التبرعات انيرا – مكتب غزة، د. احمد النجار المنسق الطبي للتبرعات أنيرا – غزة، والسيدات ليز سكايلر من مكتب واشنطن.

وكان في استقبالهم مدير عام التعاون الدولي بوزارة الصحة د.مروان أبو سعدة ومدير عام المستشفى د.صبحي سكيك ومدير التمريض أ.طارق المحروق والمدير الإداري والمالي أ. عبد الحكيم البطة.

واستعرض مدير عام المستشفى واقع خدمات السرطان المقدمة للمرضى في المستشفى.

وأعرب عن أمله في توفر خدمة صحية متكاملة في ظل العجز المستمر في الأدوية الخاصة بمرضى السرطان والتي تصل نسبته الى 50% وعدم توفر مستلزمات التشخيصية الدقيقة.

وبين سكيك، مدى حاجة مرضى السرطان في قطاع غزة لبروتوكولات علاج متكاملة وأجهزة تشخيصية تحد من تفاقم وتدهور حالاتهم الصحية.

ورافقت إدارة المستشفى  الوفد في جولة على الأقسام المختلفة في المستشفى وتحديدا أقسام الصيدلية وأماكن تحضير العلاج الكيميائي.

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