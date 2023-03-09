"هنية" يؤكد على أهمية تطوير المنشآت الرياضية

غزة- وكالة الرأي

أكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للرياضة، على أهمية معالجة احتياجات الشباب الفلسطيني، من خلال توفير الدعم الدولي لبرامج التشغيل وتوفير فرص العمل، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وازدياد معدل البطالة لدى الخريجين.

وكان هنية التقى السفير الياباني في فلسطين يونيتشي ناكاشيما، لمناقشة أولويات برامج التعاون لصالح الشباب والقطاع الرياضي

ورحب هنية بالسفير الياباني باسم الأسرة الرياضية والشبابية وقال:" لدينا علاقة وطيدة في البرامج الرياضية مع اليابان بطولات طوكيو واستاد رفح نعتز بالعلاقة في كافة المجالات".

وأضاف:"الوضع في غزة يعطي مؤشرات خطيرة عن معدلات البطالة بين الخريجين، هذه مشكلة تؤرق الجميع في ظل انعدام الفرص، هناك تبعات نرغب في تجنبها الهجرة والإدمان، نريد فتح الٱفاق للمستقبل وأن يعيش شبابنا كباقي الشباب في العالم.

وتحدث عن صندوق التشغيل المؤقت والرغبة في أن تقدم اليابان مساهمة أساسية في هذا الاتجاه، وقال إن القطاع الرياضي أيضا يحتاج للاهتمام في جوانب ترميم المرافق والصالات والملاعب، ودعم برامج ألعاب الصيف للأطفال وباقي الفئات.

السفير الياباني ناكاشيما، أكد تفهمه للتحديات والظروف الاستثنائية التي تؤثر على الحالة النفسية لدى الأطفال، مما يفرض الحاجة لتنفيذ برامج ثقافية وفنية وترفيهية للأطفال ومعالجة نقص الملاعب، وتم الاتفاق على دراسة المشاريع وفق الرؤية المناسبة للعالم.

وفي نهاية اللقاء قدم هنية درعا تقديريا للسفير اليابان، والنسخة الأصلية من كرة القدم للمباراة النهائية في كأس العالم.