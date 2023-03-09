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التعليم تُكرّم " أطفال رياض الأطفال " الفائزين في مسابقة حفظ سورة الملك

09 آذار / مارس 2023 11:52

التعليم تُكرّم " أطفال رياض الأطفال " الفائزين في مسابقة حفظ سورة الملك
التعليم تُكرّم

شمال عزة - وكالة الرأي:

كرّمت وزارة التربية والتعليم العالي ومديرية شمال غزة الأطفال الفائزين في مسابقة حفظ سورة الملك والتي جرى تنظيمها على مستوى رياض الأطفال في مديرية شمال غزة.

وشارك في حفل التكريم رئيس لجنة التربية في المجلس التشريعي د. عبد الرحمن الجمل،  والنائب في التشريعي د. يوسف الشرافي، ومدير تعليم الشمال أ. جواد صالحة، ونقيب رياض الأطفال أ. ماجد عبد الباري.

وخلال الحفل جرى تقديم التهاني والتبريكات للأطفال وذويهم، مشيدين   بالبرامج والمسابقات التي تطلقها الوزارة والمؤسسات التعليمية لتشجيع الناشئة على تلاوة وحفظ القرآن الكريم.

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