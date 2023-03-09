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"الاقتصاد" تنظم جولات على مزارع الدجاج البيّاض لمتابعة أسعارها

09 آذار / مارس 2023 12:02

جانب من الجولات
جانب من الجولات

غزةوكالة الرأي:

نظمت طواقم الإدارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية بوزارة الاقتصاد في محافظة غزة، جولات تفتيشية على عدد من مزارع الدجاج البياض لمتابعة الأسعار فيها.

وأوضحت الإدارة العامة، أن طواقمها نفذت 8 زيارات وحررت 6 محاضر ضبط بحق تجار مخالفين، قاموا برفع أسعار البيض دون الرجوع للوزارة.

وأكدت أنها ضبطت بالتعاون مع مباحث التموين 1630 كجم بيض دجاج بسبب مخالفة تعليمات الوزارة بخصوص ارتفاع الأسعار.

وأشارت إلى أنه تم تحرير محضر ضبط بحق أحد المولات التجارية لرفعه سعر بيع طبق البيض وعدم الالتزام بالتسعيرة المحددة.

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