النقل والمواصلات تشارك حفل تخريج دورة ضابط وسائق إسعاف "الـ 14"

غزة - وكالة الرأي:

شاركت وزارة النقل والمواصلات بحفل تخريج دورة ضابط وسائق إسعاف الـ 14 بحضور أ. خليل الزيان مدير عام الإدارة العامة للمدارس والمعاهد صباح اليوم الخميس بفندق ميوزيكا.

أكد الزيان على أهمية هذه الدورة لما تقدمه من خدمات كبيرة لأبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والتي تخرج ضباط أكفاء ذو مهارة عالية للتعامل في الميدان وتحت أي ظرف من الظروف الصعبة.

وتابع الزيان بالقول إن المسعفين في الخدمات الطبية يتقدمون الصفوف في الميدان ويخوضون الصعاب لخدمة أبناء شعبنا خلال أي عدوان إسرائيلي على قطاعنا الحبيب.

وأضاف الزيان أن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم الدعم المتواصل وتعزيز الشراكة الحقيقية مع وزارة الداخلية والتنسيق المشترك مع معهد ضباط الإسعاف في سبيل إنجاح مثل هذه الدورات.

وأوضح الزيان على وجود تنسيق مشترك مع الخدمات الطبية لمنح رخص قيادة مركبات الإسعاف وإتمام الفحوص اللازمة والمراجعة الدورية للمناهج المعتمدة لدورات الإسعاف، آملاً أن يتواصل التنسيق الكامل بين الجهات ذات العلاقة لتعزيز التعاون في خدمة المصلحة العامة.

وأشار الزيان إلى أن مناهج وبرامج معاهد تدريب السائقين بوزارة المواصلات توازي برامج بعض الدول المحيطة، مضيفا "أبوابنا مشرعة ومفتوحة لاستقبال أي مقترحات من أجل تجويد الأداء وتحسين العمل

مضيفاً أن غزة بأمس الحاجة لضباط الإسعاف؛ لذلك هناك اهتمام كبير لعقد المزيد من الدورات الخاصة بتأهيل سائقي وضباط الإسعاف.

من جانبه شكر اللواء محمد صالح مدير عام الخدمات الطبية العسكرية وزارة النقل والمواصلات على ما قدمته من تسهيلات وتعاون على أعلى مستوى في الإشراف على هذه الدورة وغيرها من القضايا المشتركة.

الجدير بالذكر أن الطلاب الخريجين المشاركين في الدورة بلغد عددهم 60 طالباً وهم من منتسبي وزارة الداخلية والأمن الوطني، وكذلك من العاملين في الجمعيات والمؤسسات الأهلية.