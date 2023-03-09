وكالة الرأي الفلسطينية تُشارك في معرض "حكاية حصار" بالمغرب

الرباط / غزة - الرأي:

شاركت وكالة الرأي الفلسطينية، في معرض "حكاية حصار" الفني في دولة المغرب الشقيقة، وذلك رفضاً لحصار غزة وتضامناً مع فلسطين.

وقال مدير عام وكالة الرأي إسماعيل الثوابتة: "إن مشاركة وكالة الرأي الفلسطينية في معرض (حكاية حصار) بدولة المغرب الشقيقة يأتي في إطار حرصها على إيصال رسالة شعبنا الفلسطيني العظيم لكل المحافل العربية والدولية، وإبراز بشاعة الحصار وجرائم الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني".

وأضاف أن الوكالة شاركت بعشرات الصور الخاصة التي نقلت الواقع الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من حصار وعدوان وغير ذلك من محطات مؤلمة بحق الشعب الفلسطيني، مبيناً أن المقاومة بالإعلام والصورة الصحفية؛ يُعدّ شكلاً مهماً من أشكال المقاومة ضد الاحتلال وممارساته البشعة ضد القضية الفلسطينية.

وكانت وكالة الرأي قد شاركت سابقًا في معارض عربية ودولية من خلال مصورها عطية درويش.

واُفتتح معرض "حكاية حصار"، في مدينة فاس المغربية يوم أمس الأربعاء 8 مارس 2023م، حيث استعرض المعرض أوجه الظلم الواقع على قطاع غزة بفعل الحصار المفروض والمستمر لما يزيد عن 17 عاماً.

وضم المعرض صوراً التقطت بعدسات صحفيين فلسطينين بينهم عدسة مصورها عطية درويش، وهي صور تُجسّد أوجه المعاناة والصمود في قطاع غزة المحاصر.

وتخلل المعرض أربع زوايا تمثل الحالة التي تعيشها غزة وتلخص صور المعاناة والمشاكل المتفاقمة التي يعيشها أهالي القطاع بسبب الحصار والمتعلقة بأزمات التنقل والسفر والكهرباء والمياه والواقع الصحي والمعيشي الصعب، بالإضافة إلى صور تلخص عدوانات الاحتلال "الإسرائيلي" المتكررة على غزة، وآثارها المدمرة على القطاع وما خلفته من شهداء وجرحى.

كما ضم المعرض زاوية بعنوان: "شعب صامد" والتي تعرض صوراً تكشف صمود الشعب الفلسطيني في وجه الحصار المفروض عليه، فيما جاءت الزاوية الرابعة بعنوان: "شعوب تنتصر" وتضم صوراً من عواصم عربية لتظاهرات انتصرت لغزة وفلسطين.

وأكد منظمو المعرض خلال حفل الافتتاح أن معرض حكاية حصار هو تجسيد حقيقي للموقف الشعبي المغربي الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لأي محاولات جر الشعوب لمربع العلاقات مع الاحتلال الصهيوني.