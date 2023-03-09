وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر مواطنا بوقف البناء في منشآته بالأغوار الشمالية وكالة الرأي الفلسطينية خلال حفل تكريم الموظفات.. "متابعة العمل الحكومي" تشيد بجهود المرأة الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية اعتصام في نابلس للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية مظاهرة حاشدة ضد هدم المنازل في النقب المحتل وكالة الرأي الفلسطينية النقل والمواصلات تشارك حفل تخريج دورة ضابط وسائق إسعاف "الـ 14" وكالة الرأي الفلسطينية بالأسماء.. الأوقاف تعلن نتائج مسابقة عقود التشغيل بالمساجد وكالة الرأي الفلسطينية هيئة العمل التعاوني تبحث محاور اليوم الدراسي مع وزارة الاقتصاد وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تواصل جهودها لتعزيز علاقة المزارعين بالوزارة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تشارك في المعرض التقني 2023 وكالة الرأي الفلسطينية الغصين يشارك في جلسة استماع حول الحد الأدنى للأجور
أخبار » الأخبار الحكومية

وكالة الرأي الفلسطينية تُشارك في معرض "حكاية حصار" بالمغرب

09 آذار / مارس 2023 06:48

صور من معرض
صور من معرض

الرباط / غزة - الرأي:

شاركت وكالة الرأي الفلسطينية، في معرض "حكاية حصار" الفني في دولة المغرب الشقيقة، وذلك رفضاً لحصار غزة وتضامناً مع فلسطين.

وقال مدير عام وكالة الرأي إسماعيل الثوابتة: "إن مشاركة وكالة الرأي الفلسطينية في معرض (حكاية حصار) بدولة المغرب الشقيقة يأتي في إطار حرصها على إيصال رسالة شعبنا الفلسطيني العظيم لكل المحافل العربية والدولية، وإبراز بشاعة الحصار وجرائم الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني".

وأضاف أن الوكالة شاركت بعشرات الصور الخاصة التي نقلت الواقع الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من حصار وعدوان وغير ذلك من محطات مؤلمة بحق الشعب الفلسطيني، مبيناً أن المقاومة بالإعلام والصورة الصحفية؛ يُعدّ شكلاً مهماً من أشكال المقاومة ضد الاحتلال وممارساته البشعة ضد القضية الفلسطينية.

وكانت وكالة الرأي قد شاركت سابقًا في معارض عربية ودولية من خلال مصورها عطية درويش.

واُفتتح معرض "حكاية حصار"، في مدينة فاس المغربية يوم أمس الأربعاء 8 مارس 2023م، حيث استعرض المعرض أوجه الظلم الواقع على قطاع غزة بفعل الحصار المفروض والمستمر لما يزيد عن 17 عاماً.

وضم المعرض صوراً التقطت بعدسات صحفيين فلسطينين بينهم عدسة مصورها عطية درويش، وهي صور تُجسّد أوجه المعاناة والصمود في قطاع غزة المحاصر.

وتخلل المعرض أربع زوايا تمثل الحالة التي تعيشها غزة وتلخص صور المعاناة والمشاكل المتفاقمة التي يعيشها أهالي القطاع بسبب الحصار والمتعلقة بأزمات التنقل والسفر والكهرباء والمياه والواقع الصحي والمعيشي الصعب، بالإضافة إلى صور تلخص عدوانات الاحتلال "الإسرائيلي" المتكررة على غزة، وآثارها المدمرة على القطاع وما خلفته من شهداء وجرحى.

كما ضم  المعرض زاوية بعنوان: "شعب صامد" والتي تعرض صوراً تكشف صمود الشعب الفلسطيني في وجه الحصار المفروض عليه، فيما جاءت الزاوية الرابعة بعنوان: "شعوب تنتصر" وتضم صوراً من عواصم عربية لتظاهرات انتصرت لغزة وفلسطين.

وأكد منظمو المعرض خلال حفل الافتتاح أن معرض حكاية حصار هو تجسيد حقيقي للموقف الشعبي المغربي الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لأي محاولات جر الشعوب لمربع العلاقات مع الاحتلال الصهيوني.

صور من معرض صور من معرض صور من معرض صور من معرض صور من معرض
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة دار الارقم تكرم الفائزين في مشروع السرد القرآني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟