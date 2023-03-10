وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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10 آذار / مارس 2023 07:04
غزة- وكالة الرأي
جاءت أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة الموافق 10.مارس.2023 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي :
مدرسة دار الارقم تكرم الفائزين في مشروع السرد القرآني
07:15أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم
07:07" الطقس" ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
07:04أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة
21:21ثلاث إصابات إحداها حرجة في عملية إطلاق نار بتل أبيب
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