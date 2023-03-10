أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة

21:21ثلاث إصابات إحداها حرجة في عملية إطلاق نار بتل أبيب

07:15أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم

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