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أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة

10 آذار / مارس 2023 07:04

زراعة
زراعة

غزة- وكالة الرأي 

جاءت أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة الموافق 10.مارس.2023 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي : 

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