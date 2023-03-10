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انستجرام تحل مشكلة تقنية تسببت فى تعطل المنصة حول العالم

10 آذار / مارس 2023 07:47

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20201210054906496 (4)

قالت منصة انستجرام، إنها تمكنت من العودة لمعظم المستخدمين بعد انقطاع عالمي، مضيفة أنه تم حل مشكلة فنية استمرت لساعات، ففي وقت سابق من الليلة، تسببت مشكلة تقنية في مواجهة الأشخاص لمشكلة في الوصول إلى انستجرام، حيث أعلنت المنصة في تغريدة، "لقد حللنا هذه المشكلة للجميع في أسرع وقت ممكن".
 
ووفقا لما ذكره موقع "CNN"، أبلغت أداة Downdetector، التي تتعقب حالات الانقطاع، عن أكثر من 53000 حادثة لمستخدمين غير قادرين على الوصول إلى انستجرام في ذروة الانقطاع، ويجمع موقع الويب تقارير الحالة من عدد من المصادر، بما في ذلك الأخطاء التي يرسلها المستخدم على نظامه الأساسي.
 
كما أنه مع عودة Instagram إلى الإنترنت، قال Downdetector إن التقارير عن انقطاع الخدمة قد انخفضت إلى أقل من 1000 في الولايات المتحدة.
 
وأظهر موقع تتبع انقطاع التيار الكهربائي أن تقارير المشكلات انخفضت إلى أقل من 100 تقرير في المملكة المتحدة والهند واليابان وأستراليا.
 
وكان تعطل موقع "انستجرام" لدى آلاف المستخدمين فى جميع أنحاء العالم، وهذا العطل أدى إلى توقف تحميل المحتوى، بما في ذلك منشورات الـ"ستوري"، ووصل لدى العديد من المستخدمين رسائل مثل "تعذر تحديث الستوري" و"تعذر تحميل المشاركات".
 

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