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يخوض التصفيات الٱسيوية المؤهلة لكأس العالم

"هنية" يساند منتخب فلسطين لكرة القدم الشاطئية قبل السفر إلى تايلاند

10 آذار / مارس 2023 11:25

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غزة- وكالة الرأي
أكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، دعمه لبعثة منتخب فلسطين لكرة القدم للشواطئ، والمقرر مغادرتها يوم الأحد القادم محافظات غزة متوجهة إلى تايلاند لخوض التصفيات الٱسيوية المؤهلة لكأس العالم.
وعبر هنية عن ثقته باللاعبين والجهاز الفني لتقديم أداء مشرف لفلسطين، كما دعا المنتخب للتعاون والالتزام بتعليمات الجهاز الفني، والظهور بصورة مميزة تعكس تطور اللعبة في فلسطين، والقدرة على تحقيق نتائج أفضل من المشاركات السابقة.
وجاء حديث هنية خلال مأدبة غداء على شرف منتخب الشواطئ، بحضور إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم، وعضوي الاتحاد صلاح أبو العطا "رئيس البعثة" وياسر رضوان، والجهاز الفني للمنتخب بقيادة سامي سالم ولاعبي المنتخب، والمدراء العامون بالمجلس هشام ابو زايد وكمال موسى وناظم جابر ومحمد حلس.
وعبر إبراهيم أبو سليم نائب رئيس الاتحاد عن تقديره للجهود التي يبذلها هنية في خدمة الرياضة، وتمنى التوفيق لمنتخب الكرة الشاطئية، بينما أكد اللاعبون والجهاز الفني جاهزيتهم للمشاركة الٱسيوية والظهور بصورة مشرفة أمام الجميع.
 

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