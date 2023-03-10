بلدية رفح وشرطة المرور تبحثان إجراءات جديدة لتسهيل حركة المرور

غزة- وكالة الرأي

بحث كلاً من رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي وشرطة المرور تنفيذ إجراءات جديدة؛ لتسهيل حركة المرور وتنظيم مواقف السيارات بما يساهم في حل الأزمة المرورية وسط المدينة.

جاء ذلك خلال استقبال الصوفي وعدد من مدراء الدوائر، صباح اليوم، في مقر البلدية، لوفد من شرطة المرور برئاسة مديرها برفح المقدم هيثم موسى.

وأكد الجانبان على الأثر الإيجابي لتوسعة شارع عكا وتعبيده على الحركة المرورية في مركز المدينة،الى جانب توسعة شوارع أخرى بديلة، ووضع خطط مرورية من شأنها المساهمة في انسيابية الحركة المرورية.



