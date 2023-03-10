"بلدية المغراقة "تؤكد سعيها لتحسين الخدمة للصيادين

غزة- وكالة الرأي

أكد رئيس بلدية المغراقة أ. نضال أبو كميل أن بلدية المغراقة تبذل جهودًا لتحسين واقع الخدمات المقدمة للصيادين ، وتطوير المساحة المخصصة للبلدية على شاطئ البحر ، لمواكبة احتياجات الصيادين ، وتجويد الإنتاج السمكي في المنطقة .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها للمنطقة المخصصة للبلدية بجوار وادي غزة ؛ لمتابعة الأوضاع وتفقد الاحتياجات .

وعاين رئيس البلدية خلال الجولة أوضاع المنطقة ، واطّلع على المعيقات التي تواجه قطاع الصيد البحري بها ، ووعد بتكثيف الجهود مع الجهات المختصة لإيجاد الحلول وسبل المعالجة.

