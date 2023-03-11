غزة- وكالة الراي
جاءت أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم السبت الموافق 11.3.2023 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي :
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11 آذار / مارس 2023 08:39
غزة- وكالة الراي
جاءت أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم السبت الموافق 11.3.2023 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي :
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