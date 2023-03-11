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بلدية خان يونس تعقد التصفيات النهائية لمسابقة خان يونس للقراءة "5"

11 آذار / مارس 2023 08:58

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غزة- وكالة الراي 

عقدت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة التصفيات النهائية لمسابقة " خان يونس للقراءة "5" والتي تُنظم للعام الخامس على التوالي بالتعاون مع مديريتي التربية والتعليم خان يونس، وشرق خان يونس، من أجل تنمية القدرات المعرفية وزيادة الحصيلة اللغوية لدى الطلبة.

وحضر التصفيات رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، ورئيس قسم الأنشطة والمراكز الخارجية بالبلدية د. مروان المصري، وأعضاء المجلس البلدي أ. نرفانا شراب، وم. شيرين أبو شاويش، ومدير التربية والتعليم بخان يونس أ. محمد حمدان، ومدير الدائرة الادارية بمديرية التربية والتعليم خان يونس أ. محمد العسولي، ولجنة التحكيم المكونة من أ. خالد اللحام، وأ. مصطفى صيام، ود. ناريمان أبو عليان.

بدوره، أشاد د. البطة بأداء ومستوى الطلبة المشاركين في المسابقة والتي تهدف إلى تكوين جيل قادر على بناء الأوطان، شاكرًا جهود لجنة التحكيم.

وأكد د. البطة على أن البلدية تسعى بكل طاقاتها لرعاية المواهب الطلابية، ودعم أبنائنا الطلبة من خلال تقديم المسابقات والأنشطة التي ترعى مواهبهم وتنمي قدراتهم، مثنيًا على دور مديرية التربية والتعليم بخان يونس الإيجابي في خدمة المسيرة التعليمية، شاكرًا لهم على هذا التعاون المثمر والذي يصب في مصلحة الطلبة.

وشكر أ. حمدان بلدية خان يونس لرعايتها الكريمة لهذه المسابقة التي تعزز حب القراءة والثقافة لدى الطلبة، مشيرًا إلى أن مديرية التربية والتعليم تسير مع البلدية جنبًا إلى جنب من أجل تحقيق نجاحات أكبر نسعى من خلالها إلى تطوير العملية التعليمة داخل أروقة المدارس وخارجها من خلال نشاطات منهجية ولا منهجية.

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