كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأحد

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأحد (12 مارس).
ودعت الهيئة الواردة أسماؤهم بالكشف التواجد الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
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11 آذار / مارس 2023 09:08
09:08كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأحد
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