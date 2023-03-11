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ضمن برنامج غرس وتعزيز القيم

"التعليم " تشرع بتنفيذ حملة في المدارس بعنوان" الاعتزاز بأبطال الأمة والوطن"

11 آذار / مارس 2023 01:21

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غزة- وكالة الراي 
شرعت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة بتنفيذ حملة في المدارس بعنوان "الاعتزاز بأبطال الأمة والوطن"، وذلك بهدف توعية الطلبة وتثقيفهم بالعديد من الأبطال والعلماء والشهداء المسلمين والعرب والفلسطينيين الذين لهم إسهامات كبيرة في خدمة ديننا الإسلامي والوطن العربي وقضية فلسطين والقدس والثوابت الوطنية الفلسطينية.

وتستمر الحملة من تاريخ ١١ حتى ٢٣ مارس ٢٠٢٣ حيث تستخدم عدة وسائل منها: تفعيل الإذاعة المدرسية، وحصص صفية، واستضافة شخصيات أكاديمية ودعاه، والنشر عبر منصات التواصل، وذلك ضمن برنامج غرس وتعزيز القيم الهادف لترسيخ وغرس القيم الهادفة في نفوس الطلبة.
 

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