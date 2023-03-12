تعليم شرق غزة يختتم دورة " تطبيقات الهواتف الذكية "

غزة- وكالة الرأي

اختتمت مديرية التربية و التعليم دورة " تطبيقات الهواتف الذكية " فلتر" التي شارك فيها ثلة من الطلبة حيث اشتمل اليوم الختامي للدورة على عرض عدد من المشاريع التي قام بانجازها الطلبة المشاركين في الدورة .

و حضر اختتام الدورة التي عقدت بمدرستي شهداء الزيتون الثانوية للبنين و الإمام الشافعي الأساسية للبنين د. محمد أسامة عامر مدير الدائرة الفنية بمديرية تعليم شرق غزة ، أ. محمد أبو درويش مسير قسم التقنيات التربوية ، أ. اسماعيل الحلو و أ. نبيل محجز مشرفي مبحث التكنولوجيا بالمديرية ، أ. عادل الحوت مشرف التعليم الإلكتروني، أ. فضل مرتجى مدير مدرسة شهداء الزيتون الثانوية للبنين ، أ. نبيل سرحان مدير مدرسة الإمام الشافعي الأساسية للبنين إلى جانب القائمين على التدريب و هم أ. نور النخالة و أ. علاء أبو غالي .

و ثمن د. عامر جهود القائمين على هذه الدورة معربا عن اعجابه بالمشاريع التي قام بانجازها الطلبة خلال هذه الدورة مؤكدا على ضرورة توظيف هذه المشاريع في خدمة العملية التعليمية.

