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تعليم شرق غزة يختتم دورة " تطبيقات الهواتف الذكية "

12 آذار / مارس 2023 10:51

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غزة- وكالة الرأي 
اختتمت مديرية التربية و التعليم دورة " تطبيقات الهواتف الذكية " فلتر" التي شارك فيها ثلة من الطلبة حيث اشتمل اليوم الختامي للدورة على عرض عدد من المشاريع التي قام بانجازها الطلبة المشاركين في الدورة .

و حضر اختتام الدورة التي عقدت بمدرستي شهداء الزيتون الثانوية للبنين و الإمام الشافعي الأساسية للبنين د. محمد أسامة عامر مدير الدائرة الفنية بمديرية تعليم شرق غزة ، أ. محمد أبو درويش مسير قسم التقنيات التربوية ، أ. اسماعيل الحلو و أ. نبيل محجز مشرفي مبحث التكنولوجيا بالمديرية ، أ. عادل الحوت مشرف التعليم الإلكتروني، أ. فضل مرتجى مدير مدرسة شهداء الزيتون الثانوية للبنين ، أ. نبيل سرحان مدير مدرسة الإمام الشافعي الأساسية للبنين إلى جانب القائمين على التدريب و هم أ. نور النخالة و أ. علاء أبو غالي .

و ثمن د. عامر جهود القائمين على هذه الدورة معربا عن اعجابه بالمشاريع التي قام بانجازها الطلبة خلال هذه الدورة مؤكدا على ضرورة توظيف هذه المشاريع في خدمة العملية التعليمية.
 

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