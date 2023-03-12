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رئاسة "التشريعي" تنعى شهداء نابلس

12 آذار / مارس 2023 10:54

مشاهد من مكان استشهاد الشبان الثلاثة غرب نابلس صباح اليوم
مشاهد من مكان استشهاد الشبان الثلاثة غرب نابلس صباح اليوم

غزة - وكالة الرأي:

نعت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الأحد، شهداء نابلس الثلاثة، الذين ارتقوا عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم قرب حاجز صرة غرب مدينة نابلس. 

وأكدت رئاسة التشريعي، في تصريح صحفي وصل وكالة الرأي، أن دماء الشهداء تشكل وقوداً لتصاعد المقاومة في وجه المحتل وستظل لعنة تطارد الاحتلال وقادته المجرمين.

وشددت أن عدوان الاحتلال وجرائمه المتصاعدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة لن تثني شعبنا عن الدفاع عن أرضه ومقدساته ولن تفلح في كسر شوكته.

واستنكرت رئاسة التشريعي بشدة استمرار صمت المجتمع الدولي على الانتهاكات والجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الاحتلال يستغل حالة الصمت الدولي المطبق والتطبيع المهين لمواصلة ارهابه ضد الأرض والإنسان والمقدسات.

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