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وزارة المالية تجهز مبنى "القبان الغربي" بمعبر "أبو سالم" بالأجهزة الإلكترونية

12 آذار / مارس 2023 10:57

جانب من التجهيزات
جانب من التجهيزات

غزةوكالة الرأي:

قام مهندسو الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة المالية بتجهيز مبنى القبان الغربي بمعبر كرم أبو سالم التجاري بالأجهزة والمعدات التكنولوجية.

وقالت الإدارة إن مهندسيها جهزوا القبان الغربي بكاميرات مراقبة لتعزيز الرقابة على كميات البضائع الواردة إلى غزة، إضافة لتمديد خطوط انترنت فائق السرعة ما يسهل إتمام الإجراءات الجمركية للبضائع.

وأضافت تكنولوجيا المعلومات أن المهندسين ربطوا مبنى القبان الجديد بشبكة حاسوب وزارة المالية، ما يساهم في سرعة إنجاز المعاملات، والتأكد من أوزان الشاحنات والكميات الواردة عبر المعبر التجاري.

وتعمل وزارة المالية على تطوير مناطق عملها وتحسين بيئتها للتخفيف عن موظفيها وجمهورها، وتطوير برامجها وأنظمتها التكنولوجية بما يساهم في تجويد الخدمات.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية بالتنسيق مع هيئة المعابر والحدود بدأت العمل مؤخرًا في القبان الشرقي بعد إنشاء مبنى جديد له، إضافة للبدء في العمل بمبنى القبان الغربي بعد تجهيزه وإمداده بشبكة الانترنت والأجهزة المساعدة.

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