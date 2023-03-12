"الاقتصاد" وفرنا رمال لمستشفى حمد بن جاسم بمدينة رفح

غزة- وكالة الرأي

قامت الإدارة العامة للمصادر الطبيعية بوزارة الاقتصاد الوطني بتوفير عدد من شاحنات الرمال النظيفة لصالح انشاء مستشفي حمد بن جاسم بمدينة رفح.

وأضح رامي أبو الريش مدير عام المصادر الطبيعية بالوزارة ، أنه تم توفير عدد من شاحنات الرمال للمستشفى بالتعاون مع اللجنة القطرية ووزارة الصحة. وقال أبو الريش ، إن ذلك يأتي في إطار مساعدة المؤسسات على تنفيذ مشاريع تطويرية ، و من باب المسؤولية الاجتماعية والإنسانية والوطنية.

كما ، قامت الطواقم الهندسية بدائرة مقالع الرمال بمتابعة ومراقبة الاعمال الميدانية لنقل وتحميل كميات الرمال من المقالع بمحافظة الشمال والاشراف على كافة الاعمال الناتجة عن عملية حفر المشاريع التي تنفذها المؤسسات الدولية والمحلية.

