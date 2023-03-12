"المعهد العالي للقضاء "يخرج دفعة جديدة من المحكمين

غزة- وكالة الراي

خرج المعهد العالي للقضاء الفلسطيني، دفعة جديدة من الراغبين في الحصول على رخصة محكم معتمد لدى وزارة العدل، بحضور المستشارحاتم أبو عيشة عميد المعهد العالي للقضاء الفلسطيني، أ. علي جحا مدير مكتب عميد المعهد، والمشاركين في البرنامج كل حسب مجال تخصصه.

بدوره، أكد المستشارحاتم أبو عيشة، أهمية دور المحكمين وأن تنفيذ الدورة جاء لإكساب المشاركين مهارات التحكيم كمنهج متكامل، وتنمية المهارات القانونية والقضائية المتعلقة بعملية التحكيم، للاستناد إلى آراء المحكمين أمام القضاء، بما يحفظ حقوق المتخاصمين لتحقيق العدالة الناجزة.

وأوضح المستشار. أبو عيشة أن برنامج الدورة جاء كأحد الشروط المطلوبة للحصول على رخصة التحكيم، وتنطلي عليه إجراءات أخرى وفقاً لنظام اعتماد المحكمين في المجالات المختلفة بوزارة العدل، معتبراً رأي المحكم رأياً مسانداً للقضاة في القضايا المعروضة في المحاكم، بما يضمن الوصول لأحكام قضائية دقيقة وعادلة.

واختتم اللقاء بتوزيع الشهادات على المشاركين، الذين بدورهم عبروا عن رضاهم بالبرنامج الذي كان له أثر كبير لزيادة معرفتهم في هذا المجال.



