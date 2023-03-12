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دائرة القياس تشرف على معايرة سيارات الوقود الناقلة من المعابر للمحطات

12 آذار / مارس 2023 01:21

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غزة- وكالة الراي 
بدأت دائرة القياس التابعة للإدارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية في وزارة الاقتصاد، بالإشراف ومعايرة سيارات الوقود للشركة الخاصة الناقلة للوقود من المعابر إلى المحطات في قطاع غزة.

وأوضحت الدائرة أن طواقمها أشرفت على معايرة سيارة وقود سعة (20450 بيتر) لأحد الشركات العاملة في هذا المجال، للتأكد من صحة وسلامة المعايرة.

وأشارت الدائرة إلى وجود خطة سيتم البدء بتنفيذها في الأيام القادمة بهدف معايرة جميع سيارات الوقود التي تقوم بنقل الوقود في قطاع غزة في إطار دور الدائرة متابعتها بشكل دائم.

وتواصل طواقم الدائرة متابعة الموازيين وسيارات الوقود ضمن جهودها لطمأنة المواطنين والمستهلك بسلامة الإجراءات والمحافظة عليهم.الاقتصاد: دائرة القياس تشرف على معايرة سيارات الوقود الناقلة من المعابر للمحطات في محافظات القطاع
 

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