الشاشات المرنة تخطف الأنظار في "برشلونة للهواتف المحمولة"

كثيرة هي الابتكارات التي ميزت المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة، لا سيما الهواتف القابلة للطي التي أحدثت ضجة في السنوات القليلة الماضية.

وكشفت شركة "موتورولا" عن نموذج تجريبي لهاتف ريزر الذي يأتي بشاشة تتمدد طوليا بشكل انسيابي وسريع.

أما في عالم أجهزة الكمبيوتر، فكشفت شركة لينوفو عن نموذج أولي للابتوب مزود بشاشة قابلة للتمدد عموديا.

بعض الخبراء وصفوا الحاسوب بالثوري إذ تتمدد شاشته من اثنتي عشرة بوصة إلى ست عشرة بوصة.

وإضافة إلى الهواتف الخارقة التي استعرضتها كبرى شركات التقنية، فقد حاز هاتف نوكيا جي 22 رغم تواضعه على اهتمام الجمهور.

الهاتف من الفئة الابتدائية، لكن يتميز بأنه قابل للفك بسهولة بحيث يستطيع المستخدم تصليحه واستبدال قطعه بنفسه.

من التقنيات التي تعد بثورة في عالم الهواتف الذكية، برزت أيضاً تقنية الشحن السريع بقدرة 300 واط من "شاومي".

الشركة الصينية العملاقة عرضت قدرات هذه التقنية التي ستصل إلى الهواتف الذكية قريبا بحيث لا تتجاوز مدة شحن الهاتف بالكامل خمس دقائق.