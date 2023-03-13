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"النقل والمواصلات" تواصل برامج تعزيز ثقافة الوعي المروري لطلبة المدارس

13 آذار / مارس 2023 10:10

غزةوكالة الرأي:

واصل فريق التوعية المرورية بوزارة النقل والمواصلات برامجه التوعوية للطلبة والطالبات في مختلف محافظات قطاع غزة بهدف تعزيز ثقافة الوعي المروري لديهم للحد من الحوادث المرورية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن حوالي 3100 طالبا وطالبة استفادوا من المحاضرات التوعوية التي تم عقدها خلال الأسبوع الماضي في المدارس التالية: مدرسة حيفا الأساسية للبنات "ب"، ومدرسة محمد يوسف النجار الأساسية للبنات، ومدرسة أنس بن مالك الأساسية للبنين، ومدرسة عبد الملك بن مروان، ومدرسة أحمد بن عبد العزيز الأساسية، ومدرسة شهداء رفح، إضافة الى روضة الإبداع التربوي.

وذكرت أنه تم تدريب الطلبة على كيفية الاجتياز الآمن للطريق وقطع الإشارات الضوئية والسلوكيات المرورية الخاطئة التي يقوم بها بعض الطلبة كما تم تدريب الطلبة بشكل ميداني على كيفية اجتياز وقطع خطوط المشاة.

بدوره، قال نائب مدير عام الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية بالوزارة طلال القرشلي، إن الوزارة تسعى بكافة إمكانياتها لتغيير السلوك المروري لدى المواطنين من أجل المحافظة على الأرواح والممتلكات.

وأضاف القرشلي، ان هذه القضية هي مسؤولية اجتماعية يجب أن يشارك بها الجميع والعمل على نشر الثقافة المرورية الصحيحة بين أبناء شعبنا.

من جهته ثمن رئيس قسم الإرشاد المروري ناهض الخطيب، الدور الكبير الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم لمساهمتها في تسهيل مهام الفرق العاملة في كافة المحافظات وتعاونها الكبير من أجل المحافظة على الطلبة من خطر الحوادث المرورية.

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