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"الشباب والثقافة" تطلق فعاليات شهر القراءة للأطفال

13 آذار / مارس 2023 10:43

"الشباب والثقافة" تطلق فعاليات شهر القراءة للأطفال

غزة - وكالة الرأي

أطلقت وحدة الطفولة والطلائع في الهيئة العامة للشباب والثقافة، فعاليات شهر القراءة للأطفال لعام 2023، والتي تنفذها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وعدد من المؤسسات الأهلية، وتحمل شعار "أنا أقرأ.. فأنا مبدع".

وأوضح المدير العام للطفولة والطلائع الأستاذ عصام الهبيل أن فعاليات شهر القراءة تهدف إلى إعداد جيلٍ قارئٍ ومثقفٍ، وتعزيز ثقافة القراءة والمطالعة لدى الأجيال الناشئة، واستثمار طاقات وقدرات الأطفال والاستفادة من أوقات الفراغ لديهم في القراءة، لافتًا إلى أن القراءة تُعد من أهم وسائل اكتساب المعرفة، وتسهم بشكل مؤثر في تكوين الشخصية الإنسانية وصقلها.

وأشار إلى أن فعاليات شهر القراءة بدأت من محافظة رفح في قرية الأطفال SOS، وسيتم تنفيذها في كافة محافظات قطاع غزة، وتستهدف نحو (1000) طفل من أصحاب القدرات المتميزة من الفئة العمرية من 10 إلى 12 عام.

وبيّن الهبيل أن فعاليات شهر القراءة يتخللها عروض مسرحية وسيتم استثمارها لتعزيز ثقافة القراءة لدى الأطفال، إضافة إلى مسابقات في تلخيص القصص ومنح جوائز للأطفال المتمكنين.

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