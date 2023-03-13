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الأسرى الجرحى في السجون يواجهون معاناة مضاعفة

13 آذار / مارس 2023 11:45

الأسيرة الجريحة اسراء الجعابيص
الأسيرة الجريحة اسراء الجعابيص

غزة - وكالة الرأي :

قالت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، إن الأسرى الجرحى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يواجهون معاناة مضاعفة متمثلة في الأسر والجرح.

وأكدت الوزارة في تصريح وصل "وكالة الرأي " اليوم، أن الاحتلال لا يتورع عن ممارسة الإهمال الطبي بحق الأسرى الجرحى، واستغلال جراحهم لانتزاع اعترافات منهم أثناء فترات التحقيق كما حدث مع مئات الأسرى الذين اعتقلوا وهم مصابون بجراح مختلفة.

واعتبرت حالة الأسيرة الجريحة إسراء الجعابيص نموذجاً لأصعب الحالات داخل السجون والتي اعتقلت وهي مصابة بحروق بنسبة تصل إلى 70% من جسدها، إضافة إلى 6 أسيرات اعتقلن وهن مصابات بجروح ولازالت معاناتهن قائمة.

ووجهت التحية إلى الأسرى الجرحى في ذكرى يوم الجريح الذي يوافق اليوم، مشيرة أنهم يُقدرون بالمئات داخل السجون، ويشكلون حالة فريدة في التضحية والصبر على الأسر والجراح.

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