"العدل" تواصل زيارات التفتيش على مراكز الإصلاح ومراكز التوقيف

غزة- وكالة الرأي

استأنفت لجنة التفتيش على مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف زياراتها التفتيشية على المراكز في تطبيق لاختصاص وزارة العدل بالرقابة على حالة حقوق الإنسان والنزلاء في السجون والنظارات.

وقام بالزيارة كل من مدير وحدة الشكاوى وحقوق المواطن ورئيس لجنة التفتيش أشرف المغاري وأعضاء اللجنة كل من محمود البلعاوي و عبد الله الدخاخني، حيث كان بالاستقبال في مركز شرطة المعسكرات الوسطى العقيد ماهر عقل، وفي مركز المعسكرات الوسطى المقدم محمود يونس البيومي.

واستمعت اللجنة إلى جميع الملاحظات التي أبداها مديري المركزين بالإضافة إلى الاستماع للنزلاء ومتابعة ملفاتهم والوقوف على أهم المشكلات التي يعانون منها.

وتم التطرق خلال الزيارة إلى ظروف المركز واحتياجاته اللوجستية والقانونية والعلاقة مع النيابة العامة والقضاء، كما تم الاستماع إلى أهم المشكلات التي يعانى منها النزلاء والصعوبات التي تواجه المركز في التعامل مع النزلاء والموقوفين.

وقامت اللجنة بتفقد ملفات وغرف النزلاء والاطلاع على أوضاعها.

وفي ختام الزيارة خلصت اللجنة إلى إعداد قائمة من الملاحظات والطلبات التي أبداها مديري المركزين والضباط والنزلاء بالخصوص، وذلك تمهيدا لرفعها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم وتقديم المساعدة اللازمة في إطار مهام الوزارة بالخصوص، كما أرفقت اللجنة مجموعة من النتائج والتوصيات.

يذكر أن اللجنة تقوم بزيارات دورية لمراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف من أجل الاطمئنان من سلامة الإجراءات القانونية للنزلاء ورفع التقرير حول أوضاع النزلاء ومراكز التوقيف والإشكاليات والحلول.