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"المرأة" و"التعليم" يعقدان لقاءاً تفاكرياً لحماية بنات الثانوية

13 آذار / مارس 2023 12:34

غزة - وكالة الرأي
عقدت وزارة شؤون المرأة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، في مديرية تعليم خان يونس، لقاء تفاكري حول تطوير وتجويد آليات الوقاية والحماية للفتيات الناجيات من العنف في المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية في قطاع غزة.

ويعد هذا اللقاء الأول ضمن اللقاءات السبعة المقررة سلفاً، والتي تستهدف المديرات والمرشدات في المدارس التابعة لمديريات القطاع.

ويأتي ذلك ضمن سعى وزارة شؤون المرأة إلى النهوض بالمرأة الفلسطينية وتمكينها وتعزيز مقومات الصمود لديها من خلال استراتيجيات الوزارة الخاصة والاستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية التي تتكامل مع أجندة السياسات الوطنية، بما يكفل دور فاعل ومؤثر للمرأة وخاصة في دعم البناء الاجتماعي والدور الرائد في الحفاظ على الهوية الفلسطينية والرؤية الوطنية التي تقود إلى الاستقلال.

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