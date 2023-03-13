وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خانيونس ينظم دورة الإدارة التنظيمية لسكرتاريا المدارس وكالة الرأي الفلسطينية "شيخ الأسرى" فؤاد الشوبكي حرًا بعد اعتقال 17 عامًا وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة و"السلامة الخيرية" تناقشان سبل التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية ماذا قالت الفصائل في يوم الجريح الفلسطيني؟ وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم في غزة تُحيي يوم الجريح الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية "بحر" : الجرحى عنوان للنضال الفلسطيني عبر التاريخ ضد الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية "المرأة" و"التعليم" يعقدان لقاءاً تفاكرياً لحماية بنات الثانوية وكالة الرأي الفلسطينية كشف المسافرين عبر معبر رفح غداً الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية "العدل" تواصل زيارات التفتيش على مراكز الإصلاح ومراكز التوقيف وكالة الرأي الفلسطينية جودة البيئة تناقش فرص الاستفادة من "الحمأة المعالجة"
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم شمال غزة و"السلامة الخيرية" تناقشان سبل التعاون المشترك

13 آذار / مارس 2023 12:49

تعليم شمال غزة و"السلامة الخيرية" تناقشان سبل التعاون المشترك
تعليم شمال غزة و

غزة - وكالة الرأي

ناقشت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، وجمعية السلامة الخيرية سبل التعاون المشترك بينهما بما يخدم ويعزز العملية التعليمية في محافظة الشمال.

جاء ذلك، خلال استقبال مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. جواد صالحة، لوفد جمعية السلامة الخيرية برئاسة مدير الجمعية أ. عبد الله الحجار، ومسئول البرامج بالجمعية أ. فادي القرشلي، وكان في استقبال الوفد إلى جانب أ. صالحة، مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الاعتماد والترخيص أ. تحرير المصري، ومسير قسم الإرشاد أ. رائد الرن.

وتناقش الطرفان حول إمكانية تنفيذ مشاريع خاصة تخدم عدة فئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، والفئات التي تعاني من مشاكل أثرت على قدرتهم في التحصيل العلمي والدراسي وتستدعي تدخل إرشاد نفسي، مثل التوحد وصعوبات في التعلم.

كما ناقش الطرفان متطلبات تنفيذه وتوفير أرض للمدرسة والقيام بدراسة تفصيلية للمشروع والفئة المستهدفة.

من جهته، رحب المدير أ. صالحة بوفد الجمعية مبدياً إعجابه بالأفكار المقترحة، مؤكداً على أن المديرية ترحب بكل ما هو يخدم ويعزز العملية التعليمية، واصفاً هذه الأفكار المشاريع بالمهمة خاصة أنها تستهدف وتخدم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وحالات أخرى.

من جانبه أوضح أ. الحجار، أن أهمية الأفكار المقترحة تكمن أهميتها في الحاجة الملحة لمثل هكذا أفكار ومشاريع التي تستهدف ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي مكون أساسي من مكونات المجتمع الفلسطيني.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي " تعقد لقاءاً ترفيهياً لصحفياتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟