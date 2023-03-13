تعليم شمال غزة و"السلامة الخيرية" تناقشان سبل التعاون المشترك

غزة - وكالة الرأي

ناقشت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، وجمعية السلامة الخيرية سبل التعاون المشترك بينهما بما يخدم ويعزز العملية التعليمية في محافظة الشمال.

جاء ذلك، خلال استقبال مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. جواد صالحة، لوفد جمعية السلامة الخيرية برئاسة مدير الجمعية أ. عبد الله الحجار، ومسئول البرامج بالجمعية أ. فادي القرشلي، وكان في استقبال الوفد إلى جانب أ. صالحة، مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الاعتماد والترخيص أ. تحرير المصري، ومسير قسم الإرشاد أ. رائد الرن.

وتناقش الطرفان حول إمكانية تنفيذ مشاريع خاصة تخدم عدة فئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، والفئات التي تعاني من مشاكل أثرت على قدرتهم في التحصيل العلمي والدراسي وتستدعي تدخل إرشاد نفسي، مثل التوحد وصعوبات في التعلم.

كما ناقش الطرفان متطلبات تنفيذه وتوفير أرض للمدرسة والقيام بدراسة تفصيلية للمشروع والفئة المستهدفة.

من جهته، رحب المدير أ. صالحة بوفد الجمعية مبدياً إعجابه بالأفكار المقترحة، مؤكداً على أن المديرية ترحب بكل ما هو يخدم ويعزز العملية التعليمية، واصفاً هذه الأفكار المشاريع بالمهمة خاصة أنها تستهدف وتخدم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وحالات أخرى.

من جانبه أوضح أ. الحجار، أن أهمية الأفكار المقترحة تكمن أهميتها في الحاجة الملحة لمثل هكذا أفكار ومشاريع التي تستهدف ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي مكون أساسي من مكونات المجتمع الفلسطيني.